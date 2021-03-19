В Краснограде, Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в двух автомобилях.

Как сообщили спасатели, 19 марта, в 3:33 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне №3 города Красноград Харьковской области, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС в Харьковской области.



Напротив дома №22 вспыхнул легковой автомобиль Mercedes G-Class 500 2006 года выпуска. В автомобиле горел моторный отсек и часть салона. Кроме того, огонь повредил бампер и фару автомобили Hyundai i30сw 2012 года выпуска.



В 4:00 пожар был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.