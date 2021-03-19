В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в жилом двухэтажном доме.

Как сообщили спасатели, вызов на пожар на улице Центральной в городе Дергачи поступил 19 марта, в 4:30.



На кухне квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 5 кв. м. В квартире спасатели обнаружили ее владелицу, женщину 1930 года рождения. Пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам. Женщину с отравлением угарным газом доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Пожар ликвидировали в 5:00. Предполагаемая его причина — неосторожное обращение с огнем.