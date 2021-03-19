В четверг, 18 марта, в 12:22 к спасателям поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме на ул. Мельника в Харькове в квартире закрылся 3-летний мальчик.

По данным спасателей, его мама вышла в подъезд, а ее двухлетний сын закрыл замок и в течение часа пытался безуспешно открыть дверь.



В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью автолестницы поднялись на четвертый этаж и через балконный блок попали в квартиру и открыли входную дверь матери.

