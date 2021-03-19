В Харькове 79-летний мужчина с потерей памяти ушел из больницы и пропал без вести.

В Харькове разыскивают 79-летнего Виктора Гирку, который вечером 17 марта ушел из городской больницы скорой и неотложной помощи (4-ка) и пропал.



Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



У мужчины - проблемы с памятью, он может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи. Проживает пропавший на ул. Бучмы, среди особых примет - отсутствие фаланг трех пальцев на левой руке.



Если у вас есть информация о пропавшем, пожалуйста, сообщите по тел. 068-777-0-112 или 102.