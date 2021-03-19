Прежде чем открывать счет в банке и подписывать соответствующий договор, следует сначала внимательно ознакомиться с условиями обслуживания. Причем нужно выяснить не только то, какой будет плата за обслуживание.

Перед открытием банковского счета прежде всего необходимо выяснить, какой будет плата за обслуживание счета, говорится в сообщении Министерства юстиции. Большинство банков не взимают такую плату, однако есть исключения, поэтому необходимо обратить внимание на этот пункт в договоре.– Также необходимо узнать, какой будет комиссия за снятие средств в кассе банка, – советуют в Минюсте. – Обычно комиссия за такие операции в кассе банка, в котором открыт счет, составляет от 0% до 1,5% от выданной суммы. Но если средства снимаются в кассе другого банка, комиссия может достигать до 2,5%. Дополнительно может быть взыскан фиксированный платеж от 3 грн до 15 грн. Если же снятие средств происходит за счет кредитного лимита, комиссия может составлять 4–5%. Средства в иностранной валюте с валютного счета можно снять только в банке, выдавшем карточку. Другие учреждения смогут выдать только конвертированы в гривну средства.Кроме того, по мнению специалистов, следует выяснить размер комиссии за перевод денег. Обычно стоимость перевода средств составляет от 0% до 1,5%. Если деньги переводятся на счет в этом же банке, комиссия меньше (или ее нет вообще), чем при переводе в другой банк.Некоторые финучреждения предлагают фиксированную сумму в зависимости от суммы перевода (обычно это 3–5 грн). При переводе кредитных средств комиссия составляет не менее 4%.Также важно проверить наличие кредитного лимита. Некоторые банки автоматически устанавливают кредитный лимит на текущие счета клиентов. Во время проверки баланса счета можно увидеть общую доступную сумму средств (с учетом кредитного лимита).Если человек собирается пользоваться только собственными средствами, он может отказаться от кредитного лимита в момент подписания договора с банком.