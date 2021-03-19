Подозрительную закупку выявили в Харьковском антикоррупционном центре.Как сообщают журналисты-расследователи Харьковского антикоррупционного центра, Коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» планирует приобрести 6 газонокосилок на общую сумму 7,78 миллиона гривен. Соответствующий аукцион должен состоятся 24 марта.
«Городу одна газонокосилка будет стоить 1,29 миллиона. Это дороже, чем стоимость трехкомнатной квартиры в ЖК-Мира-3 (Жилстрой-1) площадью 82 кв.м.», - сообщается в публикации.
Журналисты выяснили, что речь идет о газонокосилке Grillo FD 900 4WD, стоимость которой в среднем составляет 800 тысяч гривен. В то же время есть модели самоходных газонокосилок Grillo, которые значительно дешевле.
В то же время, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил на этой неделе о том, что город не может на аукционе позволить себе выкупить поликлинику №19 за 42,8 миллионов, которую выставили на продажу из-за долгов.