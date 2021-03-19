В Харьковской области создали антибактериальную бумагу. Уже этой весной планируют начать промышленное производство учебников по новой технологии, чтобы с 1 сентября по ним смогли учиться школьники.



Бумага получается не намного дороже обычной



Бактерии здесь не живут

Школьники получат «незаразные» учебники

Из бактерицидной бумаги можно печатать деньги

На Змиевской бумажной фабрике по заказу одного из харьковских издательств впервые в Украине изготовили антибактериальную бумагу, которую можно использовать для печати учебников и хранения продуктов питания.– Нужно было сделать так, чтобы бумага имела длительный срок эксплуатации и обладала бактерицидными свойствами, – рассказывает директор фабрики Юрий Калиниченко. – Мы провели множество довольно дорогостоящих экспериментов и придумали, как можно внедрить в бумагу бактерицидное вещество. Попробовали один раз, второй, третий – искали технологии. И наконец получили эффект. Специалисты Госпродпотребслужбы Украины дали заключение, что обработанная бумага сама по себе антисептиком не является, но она лишена среды, на которой могут размножаться бактерии, поэтому патогенная флора длительное время не развивается на такой поверхности. Бактерицидная бумага, образцы которой были представлены, соответствует требованиям санитарного законодательства Украины и может использоваться даже в контакте с пищевыми продуктами.При изготовлении бумаги, названной «папдез», используется специальная жидкость с кристаллами полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, который предотвращает развитие патогенной флоры.– Это вещество было найдено в Германии в 1960-х годах. В те времена оно не нашло применения – не могли придумать, где его можно использовать, – рассказывает генеральный директор издательства Виктор Круглов. – Это достаточно дешевый полимерный биоцидный препарат, и произведенная с его использованием бумага получается не намного дороже обычной – на 4–5%.Согласно технологии, полученной путем проб и ошибок, специалисты разделили весь процесс на два этапа.– На первом этапе специальные смеси вводятся внутрь бумаги, а на финише делается поверхностное обеззараживание другим веществом. Тем самым мы как бы стабилизируем бактерицидные свойства, – уточняет Юрий Калиниченко.Полученные по инновационной технологии листы бумаги протестировали в Институте микробиологии и иммунологии имени И.И. Мечникова НАМН Украины. На обработанной специальным раствором бумаге эпидемиологи высевали патогенные культуры и наблюдали, происходит ли развитие бактерий. Для сравнения использовали обычную бумагу.– Эксперименты проводились как с грамположительными, так и с грамотрицательными микроорганизмами. Ни те, ни другие бактерии не были выявлены на бактерицидной бумаге. Между тем на обычной бумаге находили не только микробы этой группы, но даже грибы рода Candida, – рассказывает руководитель лаборатории противомикробных средств ИММИ им. Мечникова, кандидат медицинских наук Виктор Казмирчук.А вот сможет ли такая бумага защитить от вирусов, достоверно неизвестно. Харьковские ученые не проводили подобные исследования, поскольку они очень дорогостоящие. А государство не выделяет деньги на такие проекты.Из бактерицидной бумаги издательство намерено делать учебники.– Учебники – наша боль. Ни в одной стране мира они живут в школе по пять и более лет. Книги проходят через огромное количество учащихся и становятся просто рассадником болезнетворных микроорганизмов. Пришлось делать бактерицидную бумагу, чтобы максимально защитить детей, – говорит Виктор Круглов.Харьковчане предлагают Министерству образования и науки поддержать идею изготовления учебников по бактерицидной бумаги.– Будем обращаться в Минобразования и, если оно нас поддержит, то уже в этом году мы готовы печатать учебники именно на бактерицидной бумаге, – отмечает руководитель издательства. – Считаю, что это прорыв. Надеюсь на поддержку государства.Пока в планах – учебники для восьмого класса.Кроме того, бактерицидную бумагу можно использовать в медицине для обеззараживания ран, в пищевой промышленности – для сохранения овощей, фруктов или масла.– Хлеб и другие продукты можно будет упаковывать в бумажные пакеты с бактерицидной пропиткой, которая предупредит распространение микробов на полках в супермаркетах, – говорит Виктор Круглов. – И вообще перспективы у этого изобретения огромные. Деньги, например. Они переходят многократно из один рук в другие. Там огромное количество болезнетворных бактерий. Деньги тоже можно делать. Мы можем поделится технологией, как делать бактерицидную бумагу для денег...Пока точно известно, что бактерицидная бумага сохраняет свои свойства на протяжении трех месяцев.– Клали обработанную бумагу в шкаф и доставали через три месяца – она еще сохраняла свои свойства. Эта бумага по-прежнему там лежит. Еще через три месяца снова проведем испытания, потом – снова... , – говорит Юрий Калиниченко.