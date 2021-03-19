Сотрудники "Укрзалізниці" через две недели планируют провести крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок.Об этом сообщается со ссылкой на страницу в Facebook главы временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО «Укрзалізниця», нардепа от партии «Слуга народа» Юлии Гришиной.
По ее словам, уволенный накануне проведения второго заседания ВСК глава правления УЗ Владимир Жмак не смог присутствовать на заседании из-за больничного в связи с СOVID-19
«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», — написала Гришина.
ВСК решила пригласить на следующее заседание руководителей Офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.
«Главный вопрос: почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственности за критическое состояние Укрзалізниці», – анонсировала глава ВСК повестку следующего заседания.