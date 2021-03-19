Сотрудники "Укрзалізниці" через две недели планируют провести крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок.

Об этом сообщается со ссылкой на страницу в Facebook главы временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО «Укрзалізниця», нардепа от партии «Слуга народа» Юлии Гришиной.По ее словам, уволенный накануне проведения второго заседания ВСК глава правления УЗ Владимир Жмак не смог присутствовать на заседании из-за больничного в связи с СOVID-19«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», — написала Гришина.ВСК решила пригласить на следующее заседание руководителей Офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.«Главный вопрос: почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственности за критическое состояние Укрзалізниці», – анонсировала глава ВСК повестку следующего заседания.