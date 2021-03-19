Шесть человек пострадали в страшном ДТП, которое произошло утром 19 марта на трассе на Старый Салтов в Волчанском районе.

Как сообщили в полиции, среди пострадавших - шестилетняя девочка, все доставлены в больницы.Напомним, автомобили Tesla и Nissan столкнулись на въезде в Волчанский район. На кадрах с места событий видно, что машины получили значительные повреждения. У обоих авто фактически снесены капоты. Кроме того, Tesla вылетела с дороги в кювет. На асфальте - кровь, разбросаны детали автомобилей.