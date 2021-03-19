До зарплаты еще неделя, а деньги нужны срочно. Сбережений нет, друзья всю сумму одолжить не могут. Хочу взять микрозайм в кредитной организации. Что нужно учесть, чтобы не попасть в долговую яму? МаратКак разъяснили в Минюсте, потребители финансовых услуг имеют право:
– на необходимую, доступную и достоверную информацию о финансовой организации и услуг, которые она предоставляют;
– на надлежащее качество предоставляемых услуг и обслуживания;
– на заключение договора в письменной или электронной форме, с указанием реальной цены займа и процентной ставки по кредиту.
Заключая договор с кредитным учреждением, нужно быть внимательным, потому что возможны некие уловки с его стороны:
– замалчивание полной стоимости кредита, размера дополнительных комиссий, ставок и условий кредит. Внимательно читайте договор – эти данные могут быть указаны малюсенькими буквами в конце документа;
– обманчивая реклама. Например, финансовая компания рекламирует кредиты «под 0%*», по которым действительная ставка оказывается выше. Либо же компания предлагает ставки 1–2% по кредиту, не уточняя, что это ставка в день(!), а за месяц потребитель заплатит 30–60%;
– незаконное использование персональных данных потребителей без их согласия коллекторскими компаниями, которые занимаются непосредственно взысканием проблемной задолженности;
– неправомерное начисление лишних процентов и пени по истечении определенного договором срока кредитования.
Имейте в виду, с 1 января 2021 года обязательным условием при получении микрокредита является согласие на доступ к информации о кредитной истории клиента через бюро кредитных историй. А предоставление микрокредита должно сопровождаться полным информированием об общей стоимости, реальной процентной ставке, сопутствующих расходах и т.п.
При этом законодатель дополнительно защитил заемщиков установив ограничения максимального размера штрафа и пени за нарушение такого договора. Так, максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем своих обязательств на основании договора, общий размер кредита по которому не превышает минимальной заработной платы, не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличен по договоренности сторон.
Если микрофинансовая компания не выполняет условия договора, то прежде всего необходимо обратиться с жалобой на ее руководство. Если потребитель не получил ответ или не согласен с ним, нужно обращаться в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка:
– заполнив онлайн-форму на сайте Нацбанка: bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-1;
– отправив письмо по электронной почте: nbu@bank.gov.ua или по адресу: ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 01601;
– позвонив в контакт-центр 0800505240.
При невозможности решить спор всеми перечисленными способами обращайтесь в суд за защитой своих прав.