До зарплаты еще неделя, а деньги нужны срочно. Сбережений нет, друзья всю сумму одолжить не могут. Хочу взять микрозайм в кредитной организации. Что нужно учесть, чтобы не попасть в долговую яму? Марат

Как разъяснили в Минюсте, потребители финансовых услуг имеют право:– на необходимую, доступную и достоверную информацию о финансовой организации и услуг, которые она предоставляют;– на надлежащее качество предоставляемых услуг и обслуживания;– на заключение договора в письменной или электронной форме, с указанием реальной цены займа и процентной ставки по кредиту.Заключая договор с кредитным учреждением, нужно быть внимательным, потому что возможны некие уловки с его стороны:– замалчивание полной стоимости кредита, размера дополнительных комиссий, ставок и условий кредит. Внимательно читайте договор – эти данные могут быть указаны малюсенькими буквами в конце документа;– обманчивая реклама. Например, финансовая компания рекламирует кредиты «под 0%*», по которым действительная ставка оказывается выше. Либо же компания предлагает ставки 1–2% по кредиту, не уточняя, что это ставка в день(!), а за месяц потребитель заплатит 30–60%;– незаконное использование персональных данных потребителей без их согласия коллекторскими компаниями, которые занимаются непосредственно взысканием проблемной задолженности;– неправомерное начисление лишних процентов и пени по истечении определенного договором срока кредитования.Имейте в виду, с 1 января 2021 года обязательным условием при получении микрокредита является согласие на доступ к информации о кредитной истории клиента через бюро кредитных историй. А предоставление микрокредита должно сопровождаться полным информированием об общей стоимости, реальной процентной ставке, сопутствующих расходах и т.п.При этом законодатель дополнительно защитил заемщиков установив ограничения максимального размера штрафа и пени за нарушение такого договора. Так, максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем своих обязательств на основании договора, общий размер кредита по которому не превышает минимальной заработной платы, не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличен по договоренности сторон.Если микрофинансовая компания не выполняет условия договора, то прежде всего необходимо обратиться с жалобой на ее руководство. Если потребитель не получил ответ или не согласен с ним, нужно обращаться в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка:– заполнив онлайн-форму на сайте Нацбанка: bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-1 – отправив письмо по электронной почте: nbu@bank.gov.ua или по адресу: ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 01601;– позвонив в контакт-центрПри невозможности решить спор всеми перечисленными способами обращайтесь в суд за защитой своих прав.