На 56 году жизни умер бизнесмен из Чугуева, владелец сети заправок в Харьковской области Александр Зачепило.

Об этом сообщил глава правления общественной организации "Общественный контроль Слобожанщины" Андрей Шевцов в Facebook."Сегодня ночью от осложнений, связанных с COVID-19, умер бизнесмен Александр Зачепило", — написал Шевцов.Как сообщается, Александру Зачепило было 55 лет, он владел сетью автозаправок Marshal и "Лилия" (всего около 80 заправок), "Чугуевским заводом минеральных вод". Бизнесмен был почетным гражданином Чугуевского района, награжден Орденом "За заслуги" III степени и орденом Апостола Андрея Первозванного I степени.На сайте Чугуевской районной государственной администрации указано, что Александр Зачепило занимался благотворительностью, в том числе, способствовал строительству храма.