К Уполномоченному по защите государственного языка продолжают поступать жалобы касательно обслуживания на украинском языке.

Как сообщил на своей странице в Facebook языковой омбудсмен Тарас Кремень, больше всего жалоб поступало Киева, Киевской, Львовской и Харьковской областей.Всего с 16 февраля – даты, с которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, если те не попросят говорить на другом языке, - Тарас Кремень получил 944 уведомлений от граждан.Больше всего жалоб поступило из Киева и области: за два месяца жители столицы отправили 368 сообщений о языковых нарушениях. Из Львовской области поступило 88 заявлений, из Харьковской области – 74.Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов, предоставляющих услуги: к языковому омбудсмену поступило 382 обращения. О нарушении прав в сфере обслуживания заявили 211 человек. Также жители Украины заявили о нарушениях, касающиеся образования и государственной власти местного самоуправления – омбудсмену поступило 48 жалоб на депутатов местных советов, которые не использовали украинский язык."Защищать право граждан свободно общаться и получать информацию и услуги на украинском языке во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины - наша главная задача", - отметил Тарас Кремень.Языковой омбудсмен также добавил, что в случае, если нарушение прав сопровождается обидами, унижением, нецензурной бранью или публичным унижением государственного языка, нужно безотлагательно обращаться в Национальную полицию Украины.С 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.При общении с клиентами и посетителями вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС и других заведений и учреждений.Обслуживание на другом языке персонал может осуществлять только после просьбы клиента.