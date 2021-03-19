Так уж случилось, что моя племянница родила в 16 лет. Отцом ребенка стал ее 17-летний одноклассник. Скажите, как записываются мать и отец ребенка? Какие права имеют несовершеннолетние родители? Маргарита

В соответствии со статьей 156 Семейного кодекса Украины несовершеннолетние родители имеют такие же права и обязанности в отношении ребенка, как и совершеннолетние, и могут осуществлять их самостоятельно, разъяснили в Минюсте.Согласно части первой статьи 18 Семейного кодекса Украины каждый участник семейных отношений, который достиг четырнадцати лет, имеет право на непосредственное обращение в суд за защитой своих прав или интересов. Несовершеннолетние родители имеют право зарегистрировать рождение ребенка.Если несовершеннолетние родители не состоят в браке между собой, то происхождение ребенка от матери определяется на основании соответствующих документов, определенных пунктом 2 главы III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 52/5. А происхождение ребенка от отца определяется по заявлению матери и отца ребенка о признании отцовства.Частью второй статьи 126 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что если заявление о признании себя отцом ребенка подано несовершеннолетним, орган РАГС сообщает об этом его родителям, опекунам, попечителям. В случае, если сообщить невозможно, РАГС должен уведомить о записи несовершеннолетнего отцом ребенка орган опеки и попечительства.Согласно статье 16 Семейного кодекса Украины если мать, отец ребенка являются несовершеннолетними, бабушка, дедушка ребенка со стороны несовершеннолетнего родителя обязаны оказывать ему помощь в осуществлении родительских прав и выполнении родительских обязанностей.Семейным кодексом Украины (статья 265) также определено, что бабушка, дедушка обязаны содержать своих малолетних, несовершеннолетних внуков, если у них нет матери, отца или если родители не могут по уважительным причинам предоставлять им надлежащее содержания – при условии, что бабушка и дедушка могут предоставлять материальную помощь.Часть четвертая статьи 217 Семейного кодекса Украины предусматривает, если мать или отец ребенка являются несовершеннолетними, кроме их согласия на усыновление требуется согласие их родителей.Кроме того, если мать, отец уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка или являются хроническими алкоголиками либо наркоманами, или прибегают к любым видам эксплуатации ребенка, принуждают его к попрошайничеству и бродяжничеству, то они могут быть лишены родительских прав только при достижении ими совершеннолетия (часть вторая статьи 164 Семейного кодекса Украины).