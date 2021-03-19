С начала 2020 года из Украины выехали более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Некоторые из них устроились на работу в Польше.

Об этом сообщается со ссылкой на ежегодный отчет Центра Разумкова ”Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы”.“От начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Еще более 5000 врачей специализированного звена и почти 34 тыс. медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились”, — говорится в отчете.При этом по данным МОЗ, по состоянию на 1 января в Украине не хватает 33 тысяч 707 врачей и более 35 тысяч специалистов среднего медперсонала.В тоже время в Украине продолжаются массовые увольнения медицинских работников, связанные с ликвидацией медицинских учреждений в рамках “реформы Супрун”. Почти треть уведомленных об увольнении сегодня как раз медики.Кроме того, с апреля 2020 года в Украине уволились более 5 тысяч врачей специализированных отраслей, при этом новых врачей было чуть более тысячи.По словам специалистов, часть украинских врачей после увольнения начали искать работу в Польше, которая воспользовалась шансом и предоставила им рабочие места.“В польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тыс. врачей и 3 тыс. медицинских сестер Украины. Для привлечения этих специалистов Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат принял “ковидный акт”, соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменил обязательное подтверждение дипломов украинских и белорусских врачей”, — отметили эксперты.Этой же поправкой медикам, которые лечат больных коронавирусом, вдвое повысили зарплаты. Вместе с надбавками она составляет 12-15 тыс. злотых, что около 100 тыс. грн.Известно, что в Украине в апреле-сентябре 2020 г. среднемесячные расходы на оплату труда (до вычета налогов) в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляли: руководителям учреждений — 23,5 тыс. грн; врачам — около 9 000 грн; медперсоналу — 7500 грн; младшему медперсоналу — 6100 грн.Стоит добавить, что количество зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одним из самых больших — 28,4 тыс. человек против 17 тыс. в 2019 году.В то же время количество зарегистрированных вакансий по состоянию на 1 ноября 2020 года составляло 27,7 тыс. против 43,4 тыс. ед. в 2019 году.