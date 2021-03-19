События В Харькове серьезная пробка на Алексеевке (видео) Вечерний Харьков 15:02 407 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «METRO Алексеевка пробка на +~ 40 минут», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также Полиция задержала в Харькове беглого преступника (фото) Актеры харьковских театров війдут на пикет ХОГА из-за задержки зарплат и ложь о «16 тысячах» В Харькове от коронавируса умер известный бизнесмен (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Полиция задержала в Харькове беглого преступника (фото) События 16:00 Лента новостей Полиция задержала в Харькове беглого преступника (фото) 16:00 Актеры харьковских театров війдут на пикет ХОГА из-за задержки зарплат и ложь о «16 тысячах» 15:56 В Харькове от коронавируса умер известный бизнесмен (фото) 15:42 Какие права имеют юные родители 15:20 В Харькове серьезная пробка на Алексеевке (видео) 15:02 Под Харьковом продолжается борьба людей за соблюдение законов Украины (видео) 14:40 Что учесть при получении микрозайма 14:22