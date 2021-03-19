Уровень жизни падает, цены растут, лечение дорожает – а сумма субсидий снижается. В марте украинские семьи, которые отапливают свои дома и квартиры газом, получили вдвое меньшую помощь от государства. Блок Светличной «Разом!» борется за то, чтобы власть на всех уровнях включилась в социальную поддержку людей.

Почему сократили выплаты

Платить за это «счастье» придется втридорога

Сколько семей получают субсидию

Всего в государственном бюджете на этот год на субсидии предусмотрено 36,6 миллиарда гривен.– Это почти на четверть меньше, чем годом ранее, – отмечают в Блоке Светличной «Разом!».Средняя сумма выплачиваемой субсидии в феврале 2021 года снизилась на 748 гривен по сравнению с январем. По данным Минсоцполитики, в феврале на субсидии из бюджета было направлено 5,3 миллиарда гривен. Средний размер помощи в феврале этого года составил 1 483 гривны, в январе – 2 231 грн, а в декабре 2020-го – 1731 гривну.При этом, как отмечают в Блоке Светличной «Разом!», фактический уровень жизни стремительно падает, растут цены на потребительские товары и расходы на лечение во время пандемии. Кроме того, с апреля в Украине отменят фиксированный тариф на газ, установленный на уровне 6,99 гривны за кубометр, и потребителям снова придется платить больше.– Учитывая эти факторы, позиция нашей политической силы неизменна – все органы власти и местного самоуправления должны включиться в социальную поддержку людей, увеличив размер материальной помощи, введя компенсации за оплаченные услуги ЖКХ и местные субсидии, которые помогут людям пережить сложные времена. С этими инициативами депутаты Блока Светличной выступают в советах всех уровней, – заявляют представители политической силы.Так, депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском горсовете требуют внедрения так называемых муниципальных субсидий.– Это означает, что дополнительные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг – помимо субсидий и тех, что предусмотрены законодательством на всей территории Украины, – определяются и устанавливаются органами местного самоуправления. Именно поэтому такие льготы и называются «муниципальная субсидия», – поясняет депутат горсовета, представитель фракции Блока Светличной Игорь Черняк. – В условиях повышения тарифов есть огромное количество социально незащищенных людей, которым город мог бы помочь и имеет на это определенный ресурс.Депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском горсовете, в частности, предлагают увеличить с 20% до 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые в первую очередь нуждаются в такой поддержке. Это семьи, где есть дети с инвалидностью, где сами родители имеют инвалидность, матери-героини, матери-одиночки, воспитывающие двух и более детей и так далее.– Наше предложение – город должен взять на себя стопроцентное финансирование. На год для этого нужно всего 26 миллионов гривен, и у города есть соответствующий ресурс. Для городского бюджета это небольшие деньги, если сравнивать с тем же океанариумом, который строится сейчас за полмиллиарда, – отмечает депутат горсовета Игорь Черняк.Кроме того, депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» требуют 30-процентной скидки на оплату жилколмуслуг для медицинских работников городских больниц и поликлиник, а также для учителей и сотрудников детских садов.– Более 25 тысяч человек смогут получить такие льготы. А затраты – меньше чем один процент от бюджета города, – говорит Игорь Черняк.Напомним, лидер Блока Светличной «Разом!» народный депутат Юлия Светличная первой из политиков поддержала людей в тарифных протестах, заявив, что будет требовать от правительства снижения тарифов и внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей. Инициативу своего лидера подхватили депутаты этой политической силы в громадах области.Между тем в Минсоцполитики снижение размера субсидиальных выплат объясняют уменьшением цен на природный газ для населения.– Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь в связи с уменьшением цен на природный газ для населения в феврале и январе 2021 года, – говорят в ведомстве. – То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5–9 гривен за кубометр. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд грн.В феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за кубометр и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года. Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд грн.Однако уже в апреле фиксированный тариф – 6,99 грн за кубометр газа – отменяется. А с мая газоснабжающие компании будут предлагать потребителям так называемые базовые годовые тарифы – фиксированные цены на топливо на целый год (с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года). Эксперты считают, что таким образом государство продолжает грабить украинцев.Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уверен: заключенный в мае годовой контракт с газоспоставляющей компанией обойдется потребителю втридорога.– НКРЭКУ утвердила формулу формирования годовой цены на газ. Нам предлагают годовой контракт на газ с привязкой к отопительному сезону. Каждый поставщик газа должен сформировать цену на газ до 25 апреля, то есть когда газ продается по самой высокой цене.Фактически как минимум полгода украинцы будут платить за газ намного больше, чем он будет стоить на рынке, – говорит Олег Попенко. – Газа украинской добычи полностью хватает, чтобы покрыть потребности украинцев при его себестоимости в 50 долларов за тысячу кубометров (то есть 1,4 грн за кубометр), если руководствоваться отчетом «Укргаздобычи» за 2019 год. НКРЭКУ вместо того чтобы установить граничные цены на газ для населения на уровне 4,3 грн за кубометр с учетом модернизации сетей, разведки, добычи и т.д, предлагает нам подписать годовой контракт, где цена газа будет на уровне 6,5–6,7 за кубометр.Подписать такой контракт потребитель может только во вред себе, уверен эксперт, потому что даже летом газ будет стоить в полтора раза дешевле.– Установка годовых контрактов в первую очередь выгодна НАК «Нафтогаз», который и в дальнейшем сможет продавать украинский газ втридорога простым украинцам, загоняя их в кабалу, – продолжает глава Союза потребителей коммунальных услуг. – Также это выгодно облгазсбытам, которые могут летом закачивать в хранилища дешевый газ, а потом продавать его по самой высокой цене. А мы с вами благодаря НКРЭКУ и мудрой государственной политике будем платить за это «счастье» втридорога.По данным Минсоцполитики, помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около трех миллионов украинских семей. По данным Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 10 марта субсидию в регионе получают 230 600 семей, из них 194 800 семей – в денежной форме, а 16 400 – в безналичной. Всего с начала года на субсидии направлено 830 млн грн.