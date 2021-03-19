Верховная Рада не поддержала отмену практики перевода часов с зимнего на летнее время.

Такое решение поддержали всего 212 депутатов.В то же время, депутаты 226 голосами отправили законопроект на доработку.Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года.Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 3 марта.Как известно, 28 марта был должен состоятся переход на летнее время, но в законопроект внесли правку, что он вступит в силу не через три месяца, а с момента публикации.