Верховная Рада не поддержала отмену практики перевода часов с зимнего на летнее время.Такое решение поддержали всего 212 депутатов.
В то же время, депутаты 226 голосами отправили законопроект на доработку.
Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года.
Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 3 марта.
Как известно, 28 марта был должен состоятся переход на летнее время, но в законопроект внесли правку, что он вступит в силу не через три месяца, а с момента публикации.