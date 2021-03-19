В семенах кунжута, которые экспортировались из Индии в Румынию, а оттуда - в Украину, обнаружен оксид этилена.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Экспортер семян в Индии - Agro Pvt. Ltd, Dehli, импортер в Румынии - Net Distribution S.R.L., Pantelimon, Ilfov, получатель в Украине - ООО "Метро Кэш Энд Керри Украина". В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.Оксид этилена (EtO) – это промышленный химикат, которй используется для стеризизации медицинских принадлежностей, уменьшения загрязнения пряностей и производства других химикатов. С применением EtO связаны определенные риски. При вдыхании возникает острое отравление, результатом которого становится тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и т.д. Контакт с кожей или слизистой оболочкой глаз вызывает раздражение глаз и кожи.В западных странах применение EtO по причине его токсичности постепенно сокращается, тогда как он очень широко используется в развивающихся странах (например, в странах Африки).