В понедельник, 22 марта, в 11:00 работники пяти государственных харьковских театров, студенты театральных вузов и деятели негосударственных театров выйдут на митинг протеста под ХОГА.

Причин две: невыплата в театрах зарплаты за февраль и первую половину марта и заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук на сессии Харьковского областного совета о том, что «средняя зарплата в театрах сейчас 16000». Актеры, режиссеры и другие работники театров возмутились этим заявлением руководительницы региона и называют ее ложной. Организаторы митинга планируют провести его креативно, но не для развлечений и веселья, потому что им самим от ситуации «не смешно».После заявления Айны Тимчук о том, что в театрах «большая зарплата по сравнению со средней», в театрах возмутились. Актеры и режиссеры начали рассказывать в соцсетях об истинных размерах зарплат, об отмене последнее время всех надбавок и задержки денег — их не платят с февраля. Свои публикации в социальных сетях с реакциями на выступление председателя ХОГА, с рассказами о реальном положении вещей, с песнями и призывами к акциям протеста они маркируют хэштегами #врятуй_театр, #ода_не_театрам, #де_мої_16тищ, #тидищ.«Нам второй месяц подряд платят заработную плату в размере 10%, а еще и по телевидению врут, что у нас зарплата 16 500, хотя в среднем: 8000 — 9 000. Поэтому они сокращают бюджет для нужд праздников, стелл и еще много чего», — пишет на своей Facebook-странице актер Харьковского государственного театра кукол им. В.А. Афанасьева Михаил Озеров.Также высказывание о «16 тысячах» станет ключевым на митинге — театральные деятели просят Айну Тимчук показать, где прячутся их 16 000 грн. Они обещают во время акции хранить безопасную дистанцию в 1,5 — 2 метра, а каждый участник или участница митинга будет вести собственный стрим с акции в соцсетях, чтобы рассказать о состоянии дел всем своим подписчикам.«Мы не хотим молчать и терпеть произвол власти, а наоборот — широко его освещать, придавая национальной огласке. А своим визитом в ОГА мы ставим в известность о своем намерении виновников конфликта», — объясняют организаторы митинга.После начала публичного обсуждения ситуации 17 марта харьковские театры получили письмо от Департамента культуры и туризма ХОГА, в котором чиновники просят театры прислать расчеты стоимости и рыночной стоимости билетов, расчеты потребности в расходах без учета повышения должностных окладов за статус «академический», надбавок за сложность и напряженность в работе. Наибольшее возмущение в театрах вызвала просьба департамента прислать из театров предложений оптимизации штатных расписаний, в частности, технического персонала театров.«Мы не просто возмущены, мы требуем предусмотренную законом 100% надбавку к зарплате для работников академических театров. Именно с этой доплатой выходит, что зарплата достигает 16500 грн, — объясняет режиссер театра имени Пушкина Ольга Турута-Прасолова. — Но эта надбавка с 2009 года вообще не выплачивалась, а с 2019 года выплачивается только в размере 30%. А сейчас нас хотят и ее лишить».На митинг соберутся работники пяти государственных театров областного подчинения: это государственный театр кукол им. В.А. Афанасьева, Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, Харьковский государственный академический театр музыкальной комедии, Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Шевченко, Харьковский театр для детей и юношества. К ним присоединятся студенты театральных специальностей и работники негосударственных театров.Организаторы митинга настаивают на том, что акция будет очень яркой, но точно не развлекательной. «Да, работать ярко, привлекать внимание, говорить так, чтобы это увидели тысячи людей — это то, что мы умеем лучше всего. Но это не перформанс, не произведение искусства, это акция протеста с очень четкими требованиями к власти: выполнять обещания и не вводить людей в заблуждение», — настаивает Ольга Турута-Прасолова.Перед митингом его организаторы обнародовали список требований к ХОГА.1) Выплатить заработную плату за февраль и первую половину марта 2021 года.2) своевременно выплачивать заработную плату в соответствии с действующим законодательством Украины и условиями коллективных договоров.3) Обеспечить в полном объеме выплату заработной платы, работникам театрально-зрелищных учреждений, согласно условиям действующего законодательства:-приказ министерства культуры и туризма Украины от 18.10.2005 г.. №745 «Об упорядочении условий оплаты труда работников культуры на основе Единой тарифной сетки»;-постановление Кабинета Министров Украины от 14.07.2006 г.. №980 «О порядке выплаты доплаты за выслугу лет, денежного вознаграждения за добросовестный труд и образцовое выполнение трудовых обязанностей, предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов профессиональным творческим работникам театров государственной и коммунальной форм собственности»;-постановление КМУ от 03.02.2010 г.. №109 «Об оплате труда работников учреждений культуры, которым предоставлен статус академических» установлено, что при определении максимальных размеров должностных окладов (ставок заработной платы).4) Гарантии сохранения рабочих мест.5) Осуществление финансирования театров по оплате коммунальных услуг и постановке спектаклей.