События «Пионеры вернулись?!»: в центре Харькова неожиданно напомнило о себе прошлое (фото) Вечерний Харьков 16:40 244 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Пионеры вернулись?!», сказано в комментарии к выложенному фото. Читайте также «Пандемия COVID-19»: интервалы движения поездов метро в Харькове бывают опасны для здоровья (фото) Полиция задержала в Харькове беглого преступника (фото) Актеры харьковских театров війдут на пикет ХОГА из-за задержки зарплат и ложь о «16 тысячах» БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Пандемия COVID-19»: интервалы движения поездов метро в Харькове бывают опасны для здоровья (фото) События 17:02 Лента новостей «Пандемия COVID-19»: интервалы движения поездов метро в Харькове бывают опасны для здоровья (фото) 17:02 «Пионеры вернулись?!»: в центре Харькова неожиданно напомнило о себе прошлое (фото) 16:40 Украину покинули десятки тысяч врачей – результаты исследования 16:22 Полиция задержала в Харькове беглого преступника (фото) 16:00 Актеры харьковских театров війдут на пикет ХОГА из-за задержки зарплат и ложь о «16 тысячах» 15:56 В Харькове от коронавируса умер известный бизнесмен (фото) 15:42 Какие права имеют юные родители 15:20