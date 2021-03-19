Пасха больно ударит по карману украинцев – перед праздником эксперты прогнозируют существенное подорожание продуктов. Как долго продлится рост цен? И каким образом стоимость яиц зависит от сотрудничества с МВФ?

Cтоимость хранения овощей и фруктов растет



Минимальная продуктовая корзина значительно подорожала

Почему дорожают продукты?

Рост зарплаты способствует инфляции



Цены на яйца зависят от сотрудничества с МВФ

В Украине почти все виды продуктов питания значительно вырастут в цене. Подорожание прогнозируют в преддверии Пасхи и до конца мая 2021 года.Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что на данный момент цены на овощи в Украине повысились в среднем на 25%, но это далеко не предел. До начала мая текущего года подорожание отдельных продуктов составит 75%. В частности, мука, мясо и яйца подорожают перед Пасхой на 10–15%, а вот цена на овощи взлетит на все 75%.– Запасы постепенно заканчиваются – после неурожая 2020 года их и так было не в избытке, стоимость хранения овощей и фруктов растет, а приближение майских праздников, особенно Пасхи, всегда провоцирует увеличение спроса и рост цен, – объясняет эксперт причины подорожания.Рост цен на продукты начался еще в декабре 2020 года. В Государственной службе статистики посчитали, что с ноября 2019-го по ноябрь 2020-го цены на сахар выросли более чем на треть — до 19,7 грн за кг, на подсолнечное масло — на 15,5%, до 40,11 грн за 1 л. Среди круп за этот период больше всего подорожала гречка — на 36,9%, до 37,28 грн за 1 кг. Повысились тогда и цены на главный социальный продукт – хлеб – на 5,4–11,6% по сравнению с ноябрем 2019 года.Подорожание продолжилось и в текущем году. Как показывают результаты мониторинга Экономического дискуссионного клуба, только в феврале из перечня, который включает 23 вида социально важных продуктов, подорожание наблюдалось по 22 позициям: свекла прибавила в цене 18%, морковь — 16,6%, капуста — 15,3%, репчатый лук — 13,2%, подсолнечное масло — 8%, картофель — 6,6%, сахар — 5,7%, мука – 4,3%, макаронные изделия – 2,1%, гречневая крупа – 2%, рис – 1,4%.Заметно поднялись цены и на хлеб массовых сортов, а именно: на хлеб из пшеничной муки 1-го сорта – на 2,5% (+0,54 грн), хлеб ржано-пшеничный – на 2,6% (+0,59 грн на килограмме). Растущие ценовые тенденции были присущи для всех товаров мясной группы. В феврале подорожали: мясо птицы – на 4,8% (+2,73 грн на килограмме), говядина – на 3,0% (+4,48 грн), вареные колбасы – на 1,5% (+1,58 грн), сало – на 0,9% (+0,77 грн), свинина – на 0,1% (+0,17 грн). Подорожали также молочные продукты: сметана – на 2,2% (+1,44 грн на килограмме), молоко – на 1,7% (+0,42 грн), сливочное масло – на 1,4% (+3 00 грн), мягкий сыр – на 0,2% (0,26 грн на килограмме).– Общая стоимость набора из 23 социально значимых продовольственных товаров в феврале текущего года по сравнению с январем этого же года выросла на 2,2%, или на 27 гривен. По отношению к февралю 2020 года этот набор подорожал на 118 гривен (+10,6%), в среднем по Украине его стоимость составила 1235 гривен, – подсчитали эксперты.Существенно подорожала в феврале и минимальная продуктовая корзина украинца. Так, по данным Экономического дискуссионного клуба, ее расчетная среднемесячная стоимость для трудоспособного человека составляла 1984 гривен, или 80% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения; для нетрудоспособного – 1594 гривны, или 82% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения.– То есть в течение месяца стоимость минимальная продуктовая корзина выросла для трудоспособных на 36 гривен, или на 1,8%, а для нетрудоспособных – на 21 гривну, или на 1,3%, – подвели итоги эксперты.Среди причин роста цен на продовольствие эксперты Экономического дискуссионного клуба называют уменьшение предложения на внутреннем рынке, что объясняется как сезонными, так и производственными факторами; общую тенденцию к росту как мировых рынках, так и внутренних цен на отдельные виды сырьевых продовольственных ресурсов (зерновые, масличные культуры), а также ухудшение логистических условий в зимний период и рост стоимости перевозок вследствие роста цен на топливо.В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса одной из основных причин повышения цен на продукты питания в Украине считает их рост в целом в мире.– Это общемировой тренд, – говорит он. – Резкий рост стоимости продуктов питания сейчас захватил развивающиеся страны. С одной и той же проблемой сталкиваются в России и Бразилии, Турции и Украине. Почему это происходит? Как ни странно, потому что американцы печатают деньги. Но инфляция приходит не в США, а экспортируется в развивающиеся страны. То есть часть денег, которыми с вертолета забрасывают американцев власти, идут на фондовые рынки. В результате мы наблюдаем резкий рост стоимости на рынке акций и на сырьевых рынках. Это касается руды, металла и агропродукции. К примеру, цены на пшеницу сейчас выше почти на 40%, чем год назад. А сейчас мы еще видим, что цены на нефть начали расти. И если год назад стоимость нефти падала и это помогало замедлению инфляции, то сейчас цена на нефть растет – и эффект обратный. Влияния на данный процесс украинские власти практически не имеют. В итоге курица, которая несет яйца, ест корма, которые подорожали почти на 50%. И яйца становятся дороже. Не золотыми, конечно, но дорогими. То же происходит и с другими продуктами.Неоправданно резкий рост минимальной зарплаты также будет способствовать ускорению инфляции, уверен эксперт.– В Украине резкий рост доходов населения, который наблюдается с 2016 года, традиционно толкал вверх инфляцию. Немаловажную роль сыграл безвиз, потому что украинский работодатель начал конкурировать с польским и был вынужден повышать зарплаты. В итоге сегодня долларовая средняя зарплата в Украине на максимальном уровне за всю историю, – рассказывает Сергей Фурса. – Если вы не верите статистике средних зарплат, это динамика розничной торговли. Ритейл (розничная продажа. – Прим. ред.) в Украине постоянно растет. И в прошлом году как только снимались малейшие ограничения, связанные с пандемией, украинцы бежали в магазины.Добавило масла в огонь и то, что без внешнего туризма, который был очень ограничен в прошлом году, в стране остались около четырех миллиардов долларов. В результате, как отмечает эксперт, за прошлый год гривенные депозиты украинцев в банках выросли на 25%.– Это очень существенный рост. И он тоже приводит к росту давления на цены со стороны покупателей. Денег много, и продавцы не боятся повышать цены, – говорит Сергей Фурса.По прогнозам Сергея Фурсы, после рекордно низкой инфляции прошлого года в этом году ожидается ускорение роста цен.– Пока что оценки аналитиков говорят о том, что цены должны вырасти на 6–7% по итогам года с замедлением прироста во втором полугодии. Это умеренно высоко, но не критично, – замечает он.Вместе с тем, аналитики ожидают замедления инфляции, потому как факторы, которые давят на цены, должны себя исчерпать. И главное тут – не поддаваться паническим инфляционным ожиданиям, а правительству – не запускать механизм эмиссии, потому что если появится фактор курса, инфляция может выйти из-под контроля.– Именно поэтому так важно, чтобы Нацбанк сохранял независимость. И повышал ставку, когда это надо, работая с теми самыми инфляционными ожиданиями. Именно поэтому так важно сохранять сотрудничество с МВФ, что обеспечит нам доступ к внешним рынкам и сохранит курсовую стабильность. Пока мы еще стоим у того камня, где написано: «Налево пойдешь – инфляцию остановишь. Направо пойдешь – больно будет». Выбор, как всегда, за украинцами, – отмечает Сергей Фурса. – Так что цены на яйца напрямую зависят от того, хватит ли политикам политической воли выполнить программу МВФ. Цены на еду зависят от того, сможет ли Украина очистить свою судебную систему или под разговоры о внешнем управлении провалит судебную реформу, не получит программу помощи МВФ, а получит рост цен.