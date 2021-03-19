Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа – не волк и никуда от вас не денется.
Телец (21.04–20.05)
У вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Это редкий случай, так что рекомендуется воспользоваться – хотя бы просто так, про запас.
Близнецы (21.05–21.06)
Займитесь чем-нибудь таким, чего никогда прежде не делали – получите огромное удовольствие. Единственной проблемой может стать реакция близких. Не сомневайтесь – вы поступаете правильно.
Рак (22.06–22.07)
Все, что вы будете делать или говорить, основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что если у кого возникнут претензии – отсылайте к первоисточникам.
Лев (23.07–23.08)
События следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более что последствия вы ощутите очень скоро. Завтра можете поймать себя на том, что не хотите, чтобы день кончался.
Дева (24.08–23.09)
Расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократится. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей - позаимствуйте чужую. Душу согреет осознание собственной нужности.
Весы (24.09–23.10)
Вас может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворить его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. А вот сбор и распространение слухов может негативно отразиться на отношениях с людьми.
Скорпион (24.10–22.11)
Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. Если по дороге встретится надежная точка опоры, постарайтесь ее не пропустить. Иначе можете слегка сбиться с курса.
Стрелец (23.11–21.12)
Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.
Козерог (22.12–20.01)
Вы, возможно способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Сделайте основное, остальное подождет. Завтра не стоит скромничать сверх меры. Позвольте окружающим петь оды в вашу честь.
Водолей (21.01–20.02)
Вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Но будьте внимательны, чтобы можете оказаться жертвой жуликов.
Рыбы (21.02–20.03)
Ваша задача – понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это потребует гораздо меньших усилий, нежели любая, даже минимальная, попытка внести коррективы.