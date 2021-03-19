Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове в выходные, 20, 21 марта, и понедельник, 22 марта.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе – облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ночью и утром – слабый туман; слабое налипание мокрого снега; на дорогах - местами гололедица, ветер – 3-8 м/с.Температура воздуха ночью – 1-3 градуса мороза, днем – 3-5 градусов тепла.В воскресенье – облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 1-6 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла.В понедельник, 22 марта, - облачно, с прояснениями, ночью – без осадков, днем – местами небольшой мокрый снег, дождь, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 1-6 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла.