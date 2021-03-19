Харьковский метрополитен совместно с полицией проводят рейды по выявлению нарушителей противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитела.

Работники метро вместе с правоохранителями проверяют соблюдение пассажирами масочного режима во время нахождение в вагонах электропоездов и передвижения по территории метрополитена.

В частности сегодня, 19 марта, рейды проходили на шести станциях:

•    «Университет»,
•    «Академика Барабашова»,
•    «Героев труда»,
•    «Госпром»,
•    «Метростроителей»,
•    «Южный вокзал».

"Рейды выполняются с целью предотвращения, распространения и профилактики заболеваемости коронавирусом", - отметили в метрополитене.

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