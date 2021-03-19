Харьковский метрополитен совместно с полицией проводят рейды по выявлению нарушителей противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитела.Работники метро вместе с правоохранителями проверяют соблюдение пассажирами масочного режима во время нахождение в вагонах электропоездов и передвижения по территории метрополитена.В частности сегодня, 19 марта, рейды проходили на шести станциях:• «Университет»,• «Академика Барабашова»,• «Героев труда»,• «Госпром»,• «Метростроителей»,• «Южный вокзал»."Рейды выполняются с целью предотвращения, распространения и профилактики заболеваемости коронавирусом", - отметили в метрополитене.