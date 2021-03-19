Харьковский метрополитен совместно с полицией проводят рейды по выявлению нарушителей противоэпидемических мероприятий.Об этом сообщили в пресс-службе метрополитела.
Работники метро вместе с правоохранителями проверяют соблюдение пассажирами масочного режима во время нахождение в вагонах электропоездов и передвижения по территории метрополитена.
В частности сегодня, 19 марта, рейды проходили на шести станциях:
• «Университет»,
• «Академика Барабашова»,
• «Героев труда»,
• «Госпром»,
• «Метростроителей»,
• «Южный вокзал».
"Рейды выполняются с целью предотвращения, распространения и профилактики заболеваемости коронавирусом", - отметили в метрополитене.