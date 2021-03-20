Несмотря на то что Харьковская область по-прежнему пребывает в желтой зоне эпидемиологической безопасности, в регионе ужесточили карантинные меры. Какие еще ограничения действуют с 18 марта?

Минздрав обновил карантинные зоны – Харьковщина осталась в желтой, как и еще три области. 17 регионов стали оранжевыми, четыре – оказались в красной зоне.Несмотря на то что наш регион не сменил цвет, областная власть заговорила об усилении картинных ограничений. Как отметил во время заседания рабочей группы заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, населению следует быть готовым к транспортным ограничениям и переходу учебных заведений среднего и высшего образования на дистанционное обучение.Ограничительные меры рассматривали вечером 17 марта на закрытом заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.В частности, согласно решению комиссии, руководителям школ было рекомендовано перевести на дистанционное обучение учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1–4-х классов. Если в начальных классах будут выявлены случаи Сovid-19, им также будут рекомендовать переходить на дистанционку.В обычном режиме будут обучаться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров – при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и высшего образования также было рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта.К слову, в Красноградской громаде учебные заведения начали переводить на дистанционку еще в начале марта, а с 18 марта решили отправить детей на каникулы. Школьники 15 учебных заведений ОТГ будут отдыхать до 28 марта. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.– Планируем, что с 29 марта ученики 1–4-х классов вернутся за парты. Ученики 5–11-х классов продолжат учиться дистанционно, – сообщила председатель Красноградской громады Светлана Кривенко.Как будет учиться харьковская детвора – решат на городской КТЭБ.Областная комиссия решила ввести на территории области ряд ограничений. В частности, с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более одного человека на четырех квадратных метрах площади здания или открытой территории. Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем наполовину.Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.Запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения одного человека на десяти квадратных метрах, бассейнов – более четырех человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или шести для групповых.Между тем ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Харьковщине удручающая. Особенно шокирует статистика количества летальных случаев. Так, за 17 марта в регионе зарегистрировано 732 новых случая заболевания, 16 человек умерли. Всего на Харьковщине за весь период пандемии выявлено 92 242 случая заболевания.В течение 17 марта в Харьковской области вакцинировали 290 человек. Всего с начала кампании иммунизации в регионе привили 2439 человек. Вакцинированные получили по одной дозе препарата. Следующую дозу им введут через три месяца со дня первой прививки – в МОЗ продлили срок повторной вакцинации с 28 до 90 дней.