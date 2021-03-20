Как гласит народная мудрость, дешевая рыбка – плохая юшка. Поэтому при покупке этого продукта нужно быть особо внимательным. Что следует учесть при выборе рыбы и рыбопродуктов, рассказывает генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

Как объяснил специалист, качественная рыба имеет следующие признаки:– глаза выпуклые с прозрачной роговицей;– жабры ярко-красные или розовые;– слизь прозрачная;– чешуя глянцевая;– мясо серо-белого цвета, плотное, не очень легко отделяющееся от костей;– бульон прозрачный, с приятным ароматом.Тогда как некачественную рыбу можно распознать по таким признакам:– бурые, серовато-красные жабры;– запавшие серовато-красные глаза;– чешуя легко облущивается;– мясо вялое, легко отделяется от костей, на реберных костях нет мяса, при нажатии пальцем ямка на нем не выравнивается; вдоль позвоночника – красноватое, запах неприятный, гнилостный;– бульон получается непрозрачный, с неприятным запахом.А вот фальсификация соленой рыбной продукции, как отмечает Владимир Величко, может осуществляться производителем или продавцом за счет подмены одних видов рыбы другими.– Например, соленую тихоокеанскую сельдь могут продавать как атлантическую или азово-черноморскую. Определить фальсификацию можно по окраске пленки, которая выстилает брюшную полость: у тихоокеанской сельди она темная, а у других видов — светлая, – рассказывает специалист. – Фальсификация качества соленой рыбной продукции также может происходить за счет пересортицы, когда рыбу второго сорта реализуют как рыбу первого сорта, а также за счет использования для посола некондиционного сырья, нарушения технологии производства, например, выпуск в реализацию недозрелой или перезрелой сельди.Качество рыбопродуктов зависит от качества использованной рыбы и соблюдения технологического процесса производства, в частности, для соленой рыбы – процесса созревания рыбы. Глубина биохимических и химических процессов, которые при этом происходят в мышечной ткани рыбы, формирует ее потребительские свойства.– При этом можно говорить о недозрелой, созревшей и перезревшей рыбе, каждая из которых имеет свои признаки, – уточняет Владимир Величко.Так, недозрелая соленая сельдь имеет такие признаки: в глазах – красные пятна, жабры имеют красно-коричневый цвет, цвет мышц вдоль позвоночника – красный или красно-коричневый, мышечная ткань трудно отделяется от костей.У созревшей сельди цвет глаз серый, отсутствуют красные пятна и точки; жабры светло- или темно-серого цвета, мышечная ткань по всей тушке и вдоль позвонков имеет серый цвет, не очень легко отделяется от костей.А у перезревшей сельди глаза запавшие, серого цвета; жабры имеют темно-серый цвет; мышцы по всей тушке и вдоль отделяются от костей; на реберных костях нет мяса, оно имеет желеобразную консистенцию и легко распадается при нажиме.