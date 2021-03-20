В следующую пятницу, 26 марта, в Харькове состоится настоящий баттл дирижеров. В рамках концерта Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» молодые талантливые кларнетисты презентуют себя в амплуа дирижеров.

Участники дирижер-баттла – музыканты МАСО «Слобожанский» Владислав Петрик и Виталий Ляшко. Оба играют на кларнете и, к слову, покажут себя на концерте не только как дирижеры, но и как солисты.В первом отделении концерта дирижерское слово предоставят Владиславу Петрику. Зрители услышит увертюру к опере «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Интродукцию и тему с вариациями» для кларнета (солистом выступит Виталий Ляшко – музыкальный соперник Владислава Петрика) и Первую симфонию («Классическую») Сергея Прокофьева.Дирижер Виталий Ляшко ответит на вызов во втором отделении. Прозвучат увертюра «Кориолан» Людвига ван Бетховена, Концертная фантазия для кларнета с оркестром Джузеппе Верди – Луиджи Басси (солист – Владислав Петрик) и «Танец смерти» Камиля Сен-Санса.Итак, представим соперников музыкального ринга. Владиславу Петрику 26 лет, он выпускник Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского. Виталию Ляшко 23 года, он студент шестого курса этого же вуза. Оба музыканта – кларнетисты и в баттле дирижеров участвуют впервые.– Мы с Виталием около пяти лет играем в оркестре «Слобожанский», – рассказывает один из дуэлянтов Владислав Петрик. – Около года назад оба начали дирижировать. Так у нас возникла мысль сделать концерт, в котором мы сыграли бы под управлением друг друга: он солирует – я дирижирую, и наоборот. Конечно, игра на кларнете – это то, чем мы занимаемся на более высоком профессиональном уровне, а как дирижеры мы только начали свой путь. Здесь нам помогает большой опыт игры в оркестре – например, я играю в оркестре с 11 лет. Но для нас важно пройти ряд ошибок, испытаний и труда.Победителя дирижер-баттла выберут зрители. Каждый сможет отдать свой голос участнику, который произведет наиболее яркое впечатление. Для определения лидера в финале концерта в Instagram и в Facebook появится форма для голосования.Станет ли музыкальное противостояние жестким и беспощадным? Будут ли биться дирижеры до последней капли крови? Владислав Петрик и Виталий Ляшко – не только коллеги, но и друзья. Каково это – сразиться с другом на музыкальном ринге?– Мы с Виталием дружим и поддерживаем друг друга, поэтому для меня момент соперничества не волнителен. Хотелось бы, чтобы зрители не зацикливались на баттле. Мы на этом точно не зацикливаемся. Для нас победа в баттле играет не первостепенную роль. Главное – сделать хорошую программу, – уверяет Владислав Петрик.Возможно, Владислав недооценивает соперника. Как выяснила корреспондент «Вечернего Харькова», в детстве Виталий Ляшко занимался дзюдо. Не применит ли музыкант прямо на сцене коварный боевой прием? Виталий искренне смеется в ответ.– Думаю, что победят дружба, мир и музыка, – говорит Виталий Ляшко. – Мы оба выиграем оттого, что сделаем этот концерт. Надеемся, будет интересно, и публика получит удовольствие. Пусть в этой битве не будет проигравших.