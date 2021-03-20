Просидела год на удаленной работе и чувствую, что от сидячей работы за компьютером вот-вот начнутся проблемы со здоровьем. От каких проблем чаще всего страдают люди, имеющие сидячую работу, и можно ли как-то нивелировать их правильным питанием? Виктория

Нервные клетки чувствительны к недостатку пищи

Сладкоежкам нужно следить за количеством жиров

Кишечник начинает лениться

Главные проблемы людей, занятых умственным трудом, — нервно-психическое перенапряжение, большие нагрузки на зрительный аппарат, недостаток движения и сидячая работа.Психоэмоциональные нагрузки могут привести истощению центральной нервной системы и стать причиной изменений в характере, считают специалисты. Человек становится раздражительным, вспыльчивым. От перенапряжения может появиться повышенная утомляемость, снизиться работоспособность, развиться хроническая усталость, повыситься выделение адреналина, что приводит к агрессивности. При значительных эмоциональных нагрузках наблюдается повышение триглицеридов (главного источника энергии для клеток) и глюкозы, а при недостаточной физической активности это чревато развитием атеросклероза кровеносных сосудов.Нервные клетки очень чувствительны к недостатку пищевых веществ, предупреждают медики.От интенсивной работы нервных клеток увеличивается расход белков и водорастворимых витаминов, поэтому потребность в них у людей умственного труда возрастает — особенно в витамине С и витаминах группы В. Недостаток витаминов может привести к раздражительности, ухудшению сна, депрессии. Чтобы избежать этого, людям умственного труда требуется повышенное количество витаминов.При нерегулярных приемах еды (а этим частенько грешат люди умственного труда) снижается уровень глюкозы в крови, из-за чего тормозится деятельность коры головного мозга. В результате могут возникать головные боли, резко падать работоспособность и внимание.Вредное влияние на нервную систему оказывает и избыток пищевых веществ, предупреждают диетологи. Так, чрезмерное употребление белков, в том числе и нуклеопротеидов (они содержатся, например, в яичном желтке, икре рыб, муке, печени, мясе молодых животных и птицы, грибах, наваристых мясных, рыбных и грибных бульонах, соусах и подливах, студне, заливном из мяса и рыбы) из-за содержания пуриновых оснований может привести к развитию подагры — накоплению мочевой кислоты, отложению ее солей вокруг мелких суставов кистей, рук и стоп. Избыток в рационе жиров, особенно содержащих насыщенные жирные кислоты (например, говяжий или свиной жир), также приводит в развитию атеросклероза.Особенно нужно следить за количеством жиров сладкоежкам: избыток в рационе глюкозы, да еще и жиров весьма способствуют прибавке веса.Люди умственного труда, как правило, мало двигаются. При понижении мышечной активности и сидячей работе снижается и активность мускулатуры желудочно-кишечного тракта, говорят специалисты. Это чревато запорами и как результат — задержкой шлаков, что приводит к хроническому самоотравлению организма. Последствия «ленивого кишечника» — сниженная работоспособность, появление глазных болей, вялость, ухудшение состояния кожи, бессонница, раздражительность, нездоровый цвет лица. Чтобы этого не произошло, врачи советуют увеличить в рационе количество балластных компонентов, которые содержатся, например, овощах, фруктах, хлебе из муки грубого помола, в гречневой и овсяной кашах.От сидячей работы страдают и сосуды: замедляется выделение желчи и холестерина из организма. Это может привести к нарушению холестеринового обмена и развитию атеросклероза. Для профилактики атеросклероза рекомендуется включать в питание источники липотропных веществ (они нормализуют жировой обмен, предупреждают ожирение печени, способствуют выведение шлаков). Липотропные вещества содержатся в гречневой и овсяной кашах, свежей зелени, овощах, фруктах, в молочных сливках и морепродуктах.Кроме того, при дефиците мышечной активности возможно вымывание кальция из костей, что будет способствовать развитию остеопороза, поэтому желательно каждый день употреблять молоко и кисломолочные продукты, которые являются хорошим источником легкоусвояемого кальция.