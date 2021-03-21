В Украине продолжается реформа сферы образования. После изменений в начальной школе грядет внедрение новаций в старшей. Родители школьников не на шутку обеспокоены: останутся ли в школах 10–11-е классы и какой будет процедура приема в лицеи?

«Это дискриминация детей»

Механизма зачисления в 10-й класс пока нет

И снова конкурс

Скажет ли сын «спасибо»?

Как втиснуть новую лабораторию с старое помещение

Провал коммуникации – традиция нынешней власти



Реформу хотят провести в спешке

Реформа школьного образования в Украине требует разделения школ на три ступени. В школах I ступени будут учиться дети с 1-го по 4-й класс, школа II ступени – гимназия – будет принимать учеников с 5-го по 9-й класс и, наконец, школа III ступени — с 10-го по 11–12-й классы.У школы III ступени будет несколько направлений. Первое — 10–11-е классы академических лицеев. Второе — профессиональный колледж как аналог техникума или профтехучилища. Если ученик не поступает в лицей, может от двух до четырех лет учиться в колледже.Все школьники имеют право на получение общего среднего образования. И согласно реформе у них будет выбор: учиться либо в старшей школе (10–12-м классах), то есть лицее, либо в учреждении профессионального образования, либо в учреждении профессионального предвысшего образования. Именно поэтому старшая школа будет профильной – кто-то захочет выбрать профиль физика или химика, кто-то — слесаря или повара. Соответственно, часть детей пойдет в лицеи, часть — в профессиональные колледжи.Реформой предусмотрено, что лицеи в средних общеобразовательных школах, то есть старшие классы, будут создаваться только в населенных пунктах с населением не менее 50 тысяч человек. Законодательно определено, что лицеи будут отдельными юридическими лицами. А заниматься их созданием должны областные и городские советы. Безусловно, такая новация вызвала бурю возмущения у людей, проживающих в небольших населенных пунктах.– Я считаю, что это дискриминация детей, проживающих в селах и небольших городах. Почему моему ребенку, который живет в поселке, создают дополнительные сложности для получения среднего образования? Получается, что если он хочет учиться в старшей школе, ему придется ездить в Харьков. Это и неудобно, и затратно по времени, – возмущается мама восьмиклассника Никиты.По словам руководителя экспертной группы МОН Украины Владимира Божинского, сейчас в Верховной Раде находится несколько законопроектов, которые призваны урегулировать данный вопрос.– Если говорить о Законе «О полном общем среднем образовании», то действительно – для вновь созданных реорганизованных заведений технология определяется по количеству жителей населенного пункта, в котором они создаются. Но на сегодняшний день в Верховной Раде есть уже четыре законопроекта, авторы которых планируют урегулировать этот вопрос, аргументируя тем, что такое вот ограничение до 50 тысяч является экономически нецелесообразным и неэффективным. В частности, согласно одному из законопроектов, право основать лицей будет не только у областных и городских советов в городах с населением свыше 50 тысяч человек, а у всех без исключения органов местного самоуправления. Соответственно, если руководство города с населением 30–35 тысяч посчитает, что готово обеспечить получение профильного среднего образования, собственно, оно может это сделать, – говорит эксперт.Таким образом, если местная власть не во состоянии содержать лицей, то школа в данном населенном пункте может лишиться старших классов, то есть стать гимназией. В связи с этим некоторые школы уже оповестили пап и мам, что набора в 10-е классы в 2021 году не будет.Однако Владимир Божинский уверяет: родители и ученики, которым предстоит в нынешнем и в следующем году переходить из 9-го в 10-й класс могут быть спокойны – массового закрытия 10–11-х классов не будет ни в 2021 году, ни 2022-м.– Смена учредительных документов, подходов к образованию будет происходить до 2022 года. Соответственно все заведения, которые обеспечивают получение общего среднего образования, продолжат это делать, – заверяет Владимир Божинский. – Кроме того, Закон «О полном среднем образовании» фактически обязывает основателя учебного заведения, то есть местный совет, обеспечить ребенку продолжение получения образования в той школе, в которую он пришел, на достойном уровне.Таким образом, никакого особого механизма зачисления в 10-й класс в этом году не предусмотрено.– Ученики должны быть классически переведены из 9-го в 10-й класс, – говорит эксперт.Если, конечно, местные советы на местах не примут решение о том, что с такого-то года 10–11-х классов в конкретном заведении образования больше не существует.– Тогда ученики смогут продолжить обучение в любой другой школе. Но я надеюсь, что такие решения на местах приниматься не будут А если и будут, то только предусмотрев альтернативное место получения полного среднего образования для тех детей, которых по факту выставят из школы после 9-го класса, – говорит Владимир Божинский.Если у ребенка все же возникнет необходимость поступать в лицей в другой школе, ему, скорее всего, придется пройти конкурсный отбор.– Если мест в выбранной школе хватает, зачислять будут всех желающих, а если мест недостаточно – проводится конкурсный отбор. Вопрос в том, чтобы была конкуренция. Если в учреждении образования есть определенное количество мест – допустим, 30, 60 или 90, – а желающих набралось 200, понятно, что для зачисления необходимо пройти определенный конкурс, который организует данное заведение. Акцент делается на профильных дисциплинах. Например, если речь о физико-математическом лицее – от ученика будут требовать хороших знаний по этим двум предметам, – уточняет Владимир Божинский.Кстати, трансформация сети образовательных учреждений предусматривает создание соответствующих условий: системы подвоза и системы пансионов. То есть будут создаваться пансионы, чтобы ученики могли там жить, если добираться до образовательного учреждения проблематично. Это сложная реорганизация, поэтому рассчитана она не на один год.Многие родители воспринимают подобные преобразования в штыки.– Ну как ребенок в 9-м классе может определиться, чем он хочет заниматься во взрослой жизни? Какой направленности лицей ему выбрать? – недоумевает мама девятиклассника Анжела. – Ответственность опять ложится на родителей. А скажет ли нам сын «спасибо» через несколько лет, если мы сделаем за него неверный выбор?– Наши дети будут расти ограниченными идиотами. О каком всестороннем развитии личности вы говорите? – возмущается мама двух детей Светлана. – Они не получат всестороннего образования. Математик не будет знать мировой литературы, классической музыки, истории. А гуманитарию будут чужды элементарные законы физики и химии. Вы считаете, это правильно?– Я представляю, какая головная боль начнется с поступлением в эти лицеи, – считает папа семиклассника Анатолий. – Опять же – благодатная почва почва для коррупции. Дал копеечку – нашли ребенку место в лицее, не дал – «мест нет». А дальше одна дорога – в слесари.Переход к профильной и профессиональной школе прежде всего предусматривает наличие материально-технической базы, высокий уровень профориентации с учетом состояния здоровья ребенка. Сейчас с этим – проблемы, убеждены эксперты.– Одна из проблем – создание благоприятной среды. Дети должны обучаться в определенных помещениях. Если мы стремимся организовать высокоэффективную профильную школу, то это подразумевает определенные лаборатории, их оснащение, создание условий, которые отвечают образовательным потребностям ребенка и сохранению его здоровья. Если мы будем втискивать современную лабораторию в старые помещения, мы не получим высокоэффективного образования, – считает директор ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков» НАМН Украины Георгий Даниленко.На пути реализации инновационных инициатив в школьном обучении встала и проблема с доступностью образования. Минувший год наглядно продемонстрировал полный провал организации образовательного процесса в условиях карантина.– Существуют проблемы с образовательной средой и доступом к образованию у многих участников процесса. Особенно это заметно по последнему году, когда сеть школ оказалась неготовой организовать дистанционное, смешанное обучение, – говорит исполнительный директор ГС «Национальная образовательная ассоциация» Дмитрий Гармаш. – И когда следующий шаг реформы накладывается на сеть образовательных заведений, а они находятся в каком-то трансформационном состоянии – это вызывает удивление в беспокойство среди родителей.Вскрылась и еще одна проблема – достаточно сложная ситуация со школьной медициной.– К сожалению, мы иногда забываем, что ребенок – это личность, которая развивается и у которой есть свои проблемы. Если одно из ведущих направлений развития профильной школы – индивидуальная траектория развития ученика, то необходимо учитывать, что ребенок имеет и свои индивидуальные потребности по состоянию здоровья. Он самореализуется, исходя именно из этого, – говорит Георгий Даниленко. – У нас же на сегодняшний день ситуация со школьной медициной очень сложная. Мы надеялись, что о здоровье своих детей будут заботиться родители, поскольку хорошо знают ребенка, а школа лишь поможет им в этом вопросе, обеспечивая безопасную среду. Однако ситуация на сегодняшний день такова, что родители либо не предоставляют в школу информацию о реальном состоянии здоровья ребенка, либо эта информация не отвечает действительности. И выходит так, что школа не способна эффективно обеспечить гармоничное развитие учащегося.Кроме того, убеждены аналитики, сейчас существуют серьезные проблемы с профориентацией, а это отнюдь не будет способствовать как получению качественного образования, так и правильному выбору профессии.Остается без ответа и масса других вопросов. Эксперты отмечают полный провал в коммуникации профильного министерства с родителями, с громадами, отсутствие разъяснительной работы.– Мы хотели бы понимать, каковы ожидаемые результаты нынешнего среднего образования и как эти результаты будут трансформированы за период реформы – с 2022 года до 2027-го. К чему готовит школьное образование современного ребенка; каков запрос от высшей школы, от работодателей к тем, кто формировал стандарт средней школы; кого они хотят видеть на входе в полноценную жизнь? – перечисляет Дмитрий Гармаш.Реформу в сфере образования хотят провести в спешке, считают эксперты.– Сегодня ситуация такова, что и дети не совсем готовы к такой реформе, и образовательные заведения тоже. Все это в совокупности может дать совершенно нежелательный результат с точки зрения развития личности. Я уж не говорю об осмыслении ребенком того, как ему развиваться, какую профессию выбрать. Сегодня, к сожалению, профориентация абсолютно не учитывает состояние здоровья детей. Все это может дать совсем не тот эффект, которого ожидают от реформы, – говорит Дмитрий Гармаш.Эксперты считают: прежде чем начинать такие серьезные преобразования, нужно было провести серьезную подготовительную работу, чтобы реформа проводилась не ради реформы, а ради улучшения качества образования.