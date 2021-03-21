Как говорится, на вкус и цвет – товарищей нет. А вот для определения пищевой ценности рыбы есть вполне определенные критерии – вид, срок, место лова и условия среды существования. Как не растеряться от разнообразия продукции, представленной в торговых точках?

Как известно, наиболее ценой считается жирная рыба, поскольку именно в ней содержится большое количество омега-3. Как разъяснил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, содержимое жира в рыбе колеблется в пределах 0,5–35%.Нежирная рыба (до 2% жира) – это минтай, бычок, жерех, камбала, карась, окунь, судак, треска, хек, щука, навага, макрурус и т. п. Умеренно жирной (от 2% до 8 % жира) считается горбуша, зубатка, зубан, карп, кета, чехонь, кубера, килька, окунь, салака, сиг, сом, ставрида, тунец и т. п. К жирной (от 8 до 15% жира) относится лосось, нототения, осетр, палтус черный, сайра, сардина, севрюга, сельдь жирная и иваси большая, скумбрия и т.п. И, наконец, очень жирная рыба (более 15% жира) – это белорыбица, минога, угорь.Если же рассмотреть белковый и аминокислотный состав, то рыба содержит больше полноценных белков (93–97%), чем мясо животных (75–85%) и птицы (90–93%).– К ценным видам рыбы принадлежат осетровые – осетр, севрюга, стерлядь, шип, калуга, белуга. В их мясе содержится 7–12% жира и 16–19% белка, – отмечает Владимир Величко. – Вкусными и питательными являются также лососевые – семга, кета, горбуша, белорыбица, форель, нерка. Мясо у них розовое или красное, упругое, с прослойками жира, содержит в среднем 8–13% жира и 16–22% белка.Большую группу среди промышленных видов рыбы составляют сельдевые, в мясе которых содержится 16–19% белка и до 20% жира. Необходимо помнить, что жир сельдевых под влиянием кислорода быстро окисляется и приобретает неприятный запах, поэтому такие продукты нужно хранить в герметичной упаковке или в рассоле.Мясо скумбрии – нежное и вкусное, без мелких костей, содержит в среднем 19–23 % белка и до 18% жира. Мясо ставридовых содержит 3–4 % жира и 12–20% белка.Большую пищевую ценность имеет икра, поскольку содержит большое количество полноценных белков, жиров, витаминов, минеральных веществ.– В зернистой икре осетровых рыб содержится 22–33% белков, а в зернистой икре лососевых – 30–39% белков. Жиров в зернистой икре осетровых рыб – в среднем 17%, а в икре лососевых — 12%, – рассказывает Владимир Величко. – Вообще икра богата заменимой аминокислотой – лецитином, а также витаминами А, E, D и группы В, фосфором, железом и другими минеральными веществами. Тем не менее не следует забывать, что в ней содержится и большое количество холестерина.Высоким содержанием витаминов А и D отличается печеночный жир тунца, морского окуня, трески, пеламиды, лососевых.Ракообразные (креветки, крабы, омары, лангусты) и моллюски (кальмары, мидии, рапаны, морские гребешки) богаты белком, витаминами, микроэлементами, особенно йодом.– Ценнейшими из ракообразных являются креветки, крабы и раки, в мясе которых содержится до 15% белка и около 2% жира, – говорит специалист.