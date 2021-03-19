В Харьковской области мужчина через Интернет-магазин заказывал психотропные вещества и продавал их.

Как сообщили в полиции, ориентировочный оборот в месяц составлял около 100 граммов психотропных на общую сумму около 50 тыс. грн.



Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области получили информацию о том, что 32-летний харьковчанин сотрудничает с Интернет-магазином, который распространяет психотропные вещества.



18 марта в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели обыск по месту жительства злоумышленника. Обнаружили и изъяли 3 мобильные телефона, устройство для употребления наркотических средств и психотропных веществ с наслоением наркосредств, шприц для инъекций с остатками жидкости коричневого цвета.



В настоящее время проверяется причастность правонарушителя к распространению психотропных веществ на территории Харькова, а также устанавливаются все участники преступной деятельности.



Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.



