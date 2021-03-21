В этом году Украина отмечает сразу две юбилейные даты, связанные с жизнью величайшей писательницы Леси Украинки – 150 лет со дня ее рождения и 110 лет с момента создания драмы-феерии «Лісова пісня». Первая постановка состоялась в 1918 году, и более чем за сто лет театры презентовали огромное множество прочтений пьесы. Харьковский академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина рискнул представить свое видение бессмертного произведения.

Текст становится действием

Венец творения не научился главному

В спектакле будет солнечный свет

«Стараемся сами себя удивить»

Готова прыгать со второго этажа

Пушкинцы принимают вызов

«Лісова пісня» станет первым спектаклем на украинском языке на сцене русского драматического театра имени Пушкина. Сейчас работа над спектаклем в самом разгаре. Корреспондент «Вечернего Харькова» пообщался с создателями постановки почти на старте, когда они только начинали исследовать «Лісову пісню», определяться с концепцией и ближе знакомиться с героями.– Поначалу за «Лісову пісню» страшно было браться, – признается режиссер и художник спектакля Ольга Турутя-Прасолова. – Это стихотворный, очень литературный, очень красивый текст. Поначалу было неясно, как ставить пьесу, чтобы вместо спектакля не получился конкурс чтецов имени Леси Украинки. Хотелось, чтобы она прозвучала в театральном контексте. Приступая к работе, мы обсуждали с директором театра Сергеем Бычко вариант соединения современности и старины. Но в итоге отказались от этой идеи – решили, что в современном обрамлении гениальный текст может прозвучать несколько нелепо. Сейчас такая речь не используется, получится какой-то КВН. Тогда появился третий подход, на котором мы и остановились. Леся Украинка определила жанр своего произведения как драму-феерию, то есть нечто фантастическое. Возникла мысль – сделать красивую поэтическую сказку для взрослых, превратив текст в действие. Мы сократили множество лирических отступлений, текстовые сцены заменили пластическими этюдами. Это будет спектакль, где форма – то, как мы говорим, как мы двигаемся, – станет главной. У нас не было задачи поставить архаичный спектакль – такой, каким он мог быть во времена Леси Украинки. Мы ставим «Лісову пісню» так, как чувствуем ее сейчас.По словам режиссера, многим, кто берется за украинскую литературу, она кажется тяжелой, неподъемной. Однако текст Леси Украинки можно прочитать иначе: не как страдание, а как песню любви – лирическую и возвышенную.– Моя задача – показать, что людям из разных миров – таким, как Мавка и Лукаш, – нужно уметь договариваться, учиться понимать друг друга, – говорит Ольга Турутя-Прасолова. – Чтобы быть вместе, придется от чего-то отказаться, пройти через испытания и боль. Конечно, мы воспеваем любовь так же, как воспевает Леся, но финал делаем светлый и открытый. Мы не играем смерть Лукаша. Жизнь продолжается, дерево вырастет снова. Тоненькой линией мы ведем в спектакле историю о том, что человек имеет тесную связь со вселенной, со всем живым. Мы очень тесно взаимосвязаны с природой. Но как бы человек ни бил себя в грудь, считая высшим и самым умным созданием на Земле, он так и не научился главному – гармонично взаимодействовать с миром, как, например, животные или растения.Одной из основных локаций в постановке стал, конечно же, лес. К слову, режиссер и художник «Лісової пісні» лицезрела лес лишь дважды в жизни. Ольга Турутя-Прасолова выросла в степном регионе и впервые увидела лес в 12 лет, причем издалека. Зато второй раз – около года назад – исследовала это пространство по полной, всеми шестью чувствами.– Мне было интересно попасть в лес и я специально выбрала не очень хорошую погоду – был декабрь, моросил дождь. Я пошла туда одна, причем не на прогулку, а с запросом «почувствовать и увидеть», – вспоминает свой поход Ольга Турутя-Прасолова. – У меня появилось множество новых чувств и впечатлений. Я ощутила, что в лесу и ветер шумит иначе. Там бывает то очень тихо, то вдруг начинает что-то шуршать. Мне было интересно такое исследование, и я поняла: как хорошо, что «Лісова пісня» совпала с моими наблюдениями. Конечно, на сцене мне хотелось воздуха, ощущения пространства, деревьев, лесных звуков.«Лісова пісня» будет идти на малой экспериментальной сцене. Эта площадка не позволяет размахнуться с декорациями, но Ольга Турутя-Прасолова уже продумала, как передать атмосферу леса.– У меня точно не было задачи «построить» настоящий лес, – говорит она. – Хочется создать ощущение, будто солнце просвечивает сквозь ветви деревьев. Это больше игра со светом, и мы над этим работаем.«Лісова пісня» в театре Пушкина насыщена пластическими номерами, в спектакле выразительно звучит не только поэтический, но и хореографический текст. А ведь порой так сложно забыть тоскливое школьное знакомство с «Лісовою піснею» и неудачные театральные постановки.– Мы стараемся сами себя удивить, – говорит балетмейстер Наталья Федина. – Ничего не смотрим, ни о чем не вспоминаем, а если и потребляем аудиовизуальный ряд, то он не имеет прямого отношения ни к корням, ни к классике, ни к Лесе Украинке. У нас есть текст и есть надежда, что мы не самые плохие интерпретаторы. Когда мы окончили подготовительную работу, директор театра Сергей Бычко сказал: «Это большой риск, ребята, и даже не в том, что русский драматический театр делает спектакль на украинском языке. Риск в том, чтобы ваш поэтический текст звучал, а это случается далеко не в каждой постановке «Лісової пісні». Зачастую все уходит в мизансцену, в говорильню, а поэтический текст не появляется». Создание спектакля – всегда командная работа, и мы объединяемся вокруг одного энергетического поля. Моя задача как хореографа – чтобы движенческий ряд со временем не потерял остроты и точности. При этом нужно учесть индивидуальность артистов, с которыми я работаю. Стараюсь не ломать актерскую природу, технически сочинить все таким образом, чтобы это долго жило, не развалилось через десять показов или полтора года, чтобы хореография и пластика могли набрать силу и не потеряться.У каждого персонажа будет собственная пластическая манера. Создатели спектакля еще не пришли к окончательной версии, но не исключено, что у Мавки будет больше пластического самовыражения, чем у других персонажей. Наталья Федина не сомневается: у актеров, занятых в спектакле, пластика будет на высоте.– Я всегда говорю артистам: «То, что вы делаете телом, рукой, головой, печенкой – это тот же текст, только вы его выражаете не голосом. У вас другое художественное средство выражения». Для меня как для балетмейстера в театре Пушкина имеется прекрасный «исходный материал». А мне есть с чем сравнивать, – говорит Наталья Федина. – В спектакле заняты в основном девушки, и все они, к большому моему счастью, дружат с движением. Что касается исполнительницы роли Мавки, то Катя Чепела – замечательная актриса-многостаночница, радость для любого режиссера. Очень талантливая девочка, которая умеет практически все и ничего не боится. Готова прыгать со второго этажа на каком-то внутреннем ресурсе и верит, что с ней все будет в порядке.– Мы еще в процессе создания спектакля, поэтому какой будет моя Мавка, окончательного ответа нет, – рассказывает исполнительница главной роли Екатерина Чепела. – Но я пытаюсь сделать ее максимально понятной для современного зрителя, чтобы она была актуальной, даже несколько приземленной, чтобы не выглядела чересчур уж романтичной, как не от мира сего. Пытаюсь наделить ее максимально современными качествами. Мавка – это о том, как мы учимся сосуществовать друг с другом, выстраивать отношения. Мне кажется, каждая женщина может что-то найти в этом образе: возможно, в чем-то узнать себя или какую-то свою историю. Классическая ситуация: Мавка встречает мужчину, влюбляется, а у него мама все время «над ухом». В этом и заключается наша задача – подобные проблемы были и есть, но подача и манера повествования напоминает о том, что мы смотрим это сегодня, в 2021 году.Как выяснилось, с хореографией у Мавки действительно все сложилось. Екатерина Чепела танцевала еще до поступления в вуз и после школы даже оказалась перед выбором: стать актрисой или пойти на хореографический. Выбрала театральный факультет и обожает, когда в спектакле есть пластические этюды.– Что касается стереотипов, то, конечно, «Лісова пісня» – достаточно заезженное произведение, – говорит Екатерина Чепела. – Но наша задача – принять вызов и максимально постараться сделать что-то совершенно новое.Зрители смогут оценить премьеру театра имени Пушкина 16 и 17 апреля 2021 года.