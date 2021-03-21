После работы за компьютером глаза режут, хоть плачь. Скажите, а в каком возрасте может возникнуть глаукома и как ее распознать? Алена

Глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но распространенность заболевания значительно увеличивается в пожилом и старческом возрасте. По статистике частота врожденной глаукомы составляет один случай на 10–20 тысяч новорожденных, в возрасте 40–45 лет первичная глаукома наблюдается примерно у 0,1% населения, в 50–60 лет — 1,5%, 75 лет и старше — более 3%.Глаукома — хроническое прогрессирующее заболевание, при котором нарушается циркуляция жидкости в глазу, что приводит к ее накоплению и повышению внутриглазного давления. При отсутствии адекватного лечения ухудшается кровоснабжение и наступает атрофия зрительного нерва. В большинстве случаев болезнь длительное время никак не проявляется, но постепенно при отсутствии лечения она приводит к прогрессирующей потере зрения вплоть до слепоты.Чтобы не дать развиться опасной болезни, рекомендуется вовремя обращаться к специалистам при первых же признаках изменения зрительных функций: ощущения затуманивания зрения, сетки перед глазами, радужных кругов при взгляде на источник света, дискомфорта в глазу, ощущения тяжести и напряжения, даже незначительной рези, чувстве увлажнения глаза, ухудшении зрения в сумерках.Для оптимистичных результатов для борьбы с глаукомой лечение нужно начинать в ранний период ее развития, пока в глазу еще не наступили необратимые изменения, поэтому специалист советует раз в полгода проходить профилактические осмотры у офтальмолога и измерять внутриглазное давление.