В Харькове полиция задержала парня за умышленное убийство собственной матери.

Как сообщили в полиции, злоумышленник по неустановленным причинам нанес женщине множественные удары кулаками по лицу и голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.18 марта поступило сообщение о том, что в квартире по ул. Старошишковской 27-летний сын убил свою 53-летнюю мать. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, в квартире обнаружили тело погибшей женщины. Злоумышленника задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.