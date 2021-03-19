Игорь Мирончук останется в СИЗО до 21 апреля.

Киевский районный суд оставил администратора дома престарелых "Золотой час" Игоря Мирончука под стражей до 21 апреля.По словам прокурора, на данный момент в рамках следствия все еще проходят ряд экспертиз, которые помогут установить истинную причину трагедии.Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар на улице Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. В результате пожара погибли 15 человек. В результате были задержаны четверо людей - владелец здания, арендаторы муж и жена, которые организовали работу заведения и администратор.