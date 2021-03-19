О том, как развивался конфликт между администрацией области и харьковскими театрами - рассказал Дмитрий Коган в программе «Расклады».

В Харькове продолжается противостояние работников театров и руководства области в лице областного совета и главы администрации Айны Тимчук. Решение о сокращении финансирования с 207 миллионов гривен до 54 миллионов облсовет принял на последней сессии 11 марта. Председатель областной администрации объяснила такое решение тем, что работники культуры якобы зарабатывают 16500 гривен в месяц.