Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Согласно официальной информации коммунальных служб, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (п. №4)шоссе Григоровское, 47 (стояк)ул. Батуринская (ч/с), ул. Миргородская (ч/с), ул. Полтавская (ч/с), ул. Украинская (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с)ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк)пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1), пр. Победы, 74-г (п. №2)