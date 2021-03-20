Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".Согласно официальной информации коммунальных служб, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Московский район: ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 18:00 22.03.21 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (п. №4) до 20:00 20.03.21 г.;
Новобаварский район: шоссе Григоровское, 47 (стояк) до 20:00 20.03.21 г.;
Основянский район: ул. Батуринская (ч/с), ул. Миргородская (ч/с), ул. Полтавская (ч/с), ул. Украинская (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с) до 20:00 20.03.21 г.;
Слободской район: ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк) до 20:00 20.03.21 г.;
Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1), пр. Победы, 74-г (п. №2) до 20:00 20.03.21 г.