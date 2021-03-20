О плановых отключениях предупредили в Харьковоблэнерго.

Как сообщает пресс-служба акционерного общества "Харьковоблэнерго" в связи с проведением работ временно прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:10; 10А; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 22; 23; 24; 24А; 25; 26/32; 27; 28/41; 3; 30; 30Б; 32; 34; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9;10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 23А; 24; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9;27; 28;Д15; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 25А; 27; 33Б; 4А; 5-7-9; 6;