С отравлением угарным газом пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, вызов о том, что на улице Гарибальди произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома, спасатели получили накануне, 19 марта, в 16:23.К месту пожара выехало три отделения службы спасения. На момент прибытия пожарных в квартире на четвертом этаже горели домашние вещи.«Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили владельца, 1966 года рождения. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. С отравлением угарным газом он был госпитализирован в районную больницу», - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.Спустя 20 минут после вызова пожарные полностью ликвидировали возгорание.