Работники Харьковской филармонии выразили благодарность Наталье Плотник за поддержку их интересов в борьбе за достойные условия труда и оплаты.

Ведущий концертных программ в Харьковской областной филармонии, работники которой с января месяца не получают заработную плату, поблагодарил депутата областной фракции Блока Светличной Наталью Плотник за поддержку в вопросе финансирования культуры региона.Напомним, что решение о сокращении финансирования облсовет принял на последней сессии 11 марта. Председатель областной администрации объяснила такое решение тем, что работники культуры якобы зарабатывают 16500 гривен в месяц.Единственная партия, которая выступила против такого решения стал Блок Светличной «Разом!».В ответ на действие властей, 22 марта, в 11:00, работники пяти государственных харьковских театров, студенты театральных вузов и деятели негосударственных театров выйдут на митинг протеста под ХОГА.Причин две: невыплата в театрах зарплаты за февраль и первую половину марта и неправдивые заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук на сессии Харьковского областного совета о высоких зарплатах в учреждениях культуры.