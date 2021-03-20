Соответствующую публикацию разместил на своей странице в социальных сетях главный режиссер Полтавского академического театра кукол Нико Лапунов, которая сразу же разлетелась по харьковским телеграм-каналам.

Полтавские актеры сняли видео со сценкой про Айну Тимчук, которая ранее, комментируя сокращение финансирования харьковской культуры заявила, что актеры зарабатывают в среднем 16,5 тысяч гривен. Хотя реальная зарплата составляет более чем в два раза меньше и по словам работников театров не выплачивается более месяца.