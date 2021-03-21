Об отключениях сообщили в КП "Харьковводоканал".

21 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Большая Гончаровская, 11, въезд Свет Шахтера (переулок Свет Шахтера) (ч/с), пер. Колодезный (ч/с), ул. Исполкомовская, 28, шоссе Григоровское, 47(стояк) до 20:00 21.03.21 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №7, стояк) до 20:00 21.03.21 г.ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 18:00 22.03.21 г.ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.03.21 г.ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 21.03.21 г.ул. Андреевская, 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 22.03.21 г.пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6, стояк), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.03.21 г.