События Ремарки: Кризис в харьковских больницах, война театров против ХОГА и схемы разбазаривания земли Вечерний Харьков 14:26 136 Подробности главных событий недели рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки". Читайте также «Лісова пісня» не должна превратиться в конкурс чтецов Массового закрытия десятых классов пока не предвидится В понедельник в Харькове изменят троллейбусный маршрут №13 БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Лісова пісня» не должна превратиться в конкурс чтецов События 14:23 Лента новостей Ремарки: Кризис в харьковских больницах, война театров против ХОГА и схемы разбазаривания земли 14:26 «Лісова пісня» не должна превратиться в конкурс чтецов 14:23 Как не растеряться от разнообразия рыбы 12:40 Массового закрытия десятых классов пока не предвидится 11:04 В понедельник в Харькове изменят троллейбусный маршрут №13 09:32 За сутки в Харьковской области 12 новых летальных случаев COVID-19 09:08 Харьков частично остался без воды 09:03