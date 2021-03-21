Вечерний Харьков подготовил для вас дайджест главных новостей, которыми жила Харьковская область 15 - 21 марта.

В Харьковских больницах критическая ситуация - мест и кислорода почти нет

В Харькове умер завотделением инфекционки Дмитрий Пеньков

Девять выпускников харьковских школ стали стипендиатами Президента Украины



В Харьковской области вузы и ПТУ переходят на дистанционное обучение

В Харьковской области - рекорд по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки

Отделения харьковских больниц практически переполнены больными с тяжелой формой коронавирусной инфекции.От осложнений, вызванных коронавирусом умер заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков.Областные власти сначала урезали финансирование харьковским театрам, а потом обвинила их сотрудников в высокой зарплате.Девять учеников и выпускников учреждений общего среднего образования города Харькова удостоены стипендий Президента Украины.Несмотря на пандемию COVID-19 и переполненные реанимации, областные власти на восемь месяцев затянули открытие второй реанимации в областной инфекционной больнице.Депутат фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете раскритиковала решение депутатов урезать финансирование сферы культуры.Правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины, подозреваемого в похищении человека.Работники театров обещают провести акцию под стенами администрации. Причина - четырехкратное сокращение финансирование культуры и ложь главы ХОГА о слишком высоких зарплатах работников театров.В Харьковской области заведениям высшего образования рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения в связи с эпидемиологической ситуацией.Предыдущий был датирован 8 ноября и составлял 1074 случая.Подозрительную закупку выявили в Харьковском антикоррупционном центре.Также предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей недели от Вечірні Новини: