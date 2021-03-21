Вечерний Харьков подготовил для вас дайджест главных новостей, которыми жила Харьковская область 15 - 21 марта.В Харьковских больницах критическая ситуация - мест и кислорода почти нет
Отделения харьковских больниц практически переполнены больными с тяжелой формой коронавирусной инфекции.
В Харькове умер завотделением инфекционки Дмитрий Пеньков
От осложнений, вызванных коронавирусом умер заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков.
«Ситуация недопустима. Мы такие же люди. У нас есть семьи» - харьковские театры на грани бунта
Областные власти сначала урезали финансирование харьковским театрам, а потом обвинила их сотрудников в высокой зарплате.
Девять выпускников харьковских школ стали стипендиатами Президента Украины
Девять учеников и выпускников учреждений общего среднего образования города Харькова удостоены стипендий Президента Украины.
В Харькове почти год не могут открыть обещанное в 2020 году реанимационное отделение
Несмотря на пандемию COVID-19 и переполненные реанимации, областные власти на восемь месяцев затянули открытие второй реанимации в областной инфекционной больнице.
«Мы на каждой встрече с властями поднимали вопрос отсутствия финансирования театров» - депутат Блока Светличной
Депутат фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете раскритиковала решение депутатов урезать финансирование сферы культуры.
Задержан офицер СБУ, который похитил в Харькове предпринимателя
Правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины, подозреваемого в похищении человека.
Харьковские актеры выйдут на акцию протеста против Айны Тимчук
Работники театров обещают провести акцию под стенами администрации. Причина - четырехкратное сокращение финансирование культуры и ложь главы ХОГА о слишком высоких зарплатах работников театров.
В Харьковской области вузы и ПТУ переходят на дистанционное обучение
В Харьковской области заведениям высшего образования рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения в связи с эпидемиологической ситуацией.
В Харьковской области - рекорд по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки
Предыдущий был датирован 8 ноября и составлял 1074 случая.
Газонокосилки по цене трехкомнатной квартиры: мэрия Харькова угодила в коррупционный скандал
Подозрительную закупку выявили в Харьковском антикоррупционном центре.
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