Харьковские актеры, в рамках флешмоба «#демої16тищ», записали песню про главу Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук.

В Харькове работники театра кукол им. В. Афанасьева записали песню о недавнем высказывании главы Харьковской областной администрации Айны Тимчук о том, что работники культуры в среднем зарабатывают около 16,5 тысяч гривен.Заявление чиновница сделала 11 марта, отвечая на вопрос о сокращении финансировании областной культуры, которое было принято большинством депутатов областного совета.В ответ на такое решение работники театров запустили флешмоб, который успел стать всеукраинским и анонсировали акцию протеста под стенами областной администрации.