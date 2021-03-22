В открытом коллективном обращении работники театров требуют вмешаться в ситуацию с финансированием культуры.

«Просим обратить Ваше внимание на тот вопиющий факт, что театры Харькова, которые подчинены областной государственной администрации, и финансируются из бюджета области, страдают от катастрофического недофинансирования! На последней сессии областного совета сумму средств, выделяемых театрам, народные избранники сократили более чем вдвое - в прошлом году выделили 133 миллиона гривен, а в этом - 54.Почти два месяца творческие коллективы и работники театров не получают заработную плату. Последний раз деньги поступали в начале февраля и далеко не в полном объеме.Мы на грани катастрофы! Актерам и артистам нечем оплачивать коммунальные услуги и кредиты! Скоро не за что покупать еду! Мы вынуждены будем или умереть от голода, или искать себе другую работу, хотя мы честно получили свои профессии и радовали своим творчеством зрителей не только в Харькове, но и по всему миру, получая за это среднюю зарплату в размере чуть более 6000 гривен!Одновременно с этим, глава Харьковской областной администрации госпожа Айна Тимчук, очевидно, или недостаточно глубоко знакома с проблемами финансирования культуры в области, или же просто небрежно относится к своей работе, ведь госпожа Тимчук заявила, что мы, оказывается, в среднем получаем по 16 500 гривен», - пишут работники культуры.В своем письме актеры выдвинули четыре пункта требований к руководству страны.1. Своевременно выплачивать заработную плату в соответствии с действующим законодательством Украины и условий коллективных договоров;2. Обеспечить в полном объеме выплату заработной платы работникам театров согласно условиям действующего законодательства:- приказа Министерства культуры и туризма Украины от 18.10.2005 г.. № 745 «Об упорядочении условий оплаты труда работников культуры на основе Единой тарифной сетки»,- Постановления Кабинета Министров Украины от 14.07.2006 г.. № 980 «О порядке выплаты доплаты за выслугу лет, денежного вознаграждения за добросовестный труд и образцовое выполнение трудовых обязанностей, предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов профессиональным творческим работникам театров государственной и коммунальной формы собственности»- Постановления КМУ от 3.02.2010 г.. № 109 «Об оплате труда работников учреждений культуры, которым предоставлен статус академических»3. Гарантии сохранения рабочих мест;4. Осуществление финансирования театров по оплате коммунальных услуг и постановки спектаклей.