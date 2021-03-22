В Службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали неутешительную статистику.

В областном управлении Государственной Службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что за минувшую спасатели Харьковского гарнизона 150 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 66 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 26 - для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 12 раз для обезвреживания взрывоопасных предметов, 7 - на дежурство и 39 раз на другие выезды.В результате пожаров погибли два человека, еще один получил травмы. Благодаря оперативным действиям подразделений при ликвидации пожаров спасены четыре человека. Еще двое людей утонули.Пиротехники обезвредили 44 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 31 авиабомба, 5 артснарядов и 8 минометных мин.