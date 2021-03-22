Предварительно сообщается о погибшем водителе.

В Польше произошло ДТП с автобусом, на борту которого находились украинские граждане. Согласно предварительнім данным, в результате аварии пострадали пятеро пассажиров, которых госпитализировали в медицинское учреждение. Еще один человек погиб.Все обстоятельства выясняются. Консульство Украины в Люблине работает со следствием и оказывает пострадавшим помощь.Сообщается, что трагедия произошла на том же месте, что и авария 6 марта, где так же погибли украинские граждане.