Возгорание произошло в нежилых помещениях.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, накануне вечером, 21 марта, в 19:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого домовладения в поселке Русские Тишки.На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей, на момент прибытия которых огонь успел охватить две хозяйственных постройки, а площадь пожара составляла 70 кв.м.В 21:05 пожар был локализован, а в 22:44 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.