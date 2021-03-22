Активная фаза протеста назначена на 12:00

В Харькове проходит пикет работников театров против руководства области в лице областного совета и главы администрации Айны Тимчук. Решение о сокращении финансирования с 133 миллионов гривен до 54 миллионов облсовет принял на последней сессии 11 марта. Председатель областной администрации объяснила такое решение тем, что работники культуры якобы зарабатывают 16500 гривен в месяц, хотя реальная зарплата составляет ниже средней по стране и не выплачивается с января.Участники протеста говорят, что им звонят и угрожают не выплатить зарплату и не дать звания Заслуженного артиста, если они будут участвовать в массовых митингах.